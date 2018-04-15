Türk Sanat Müziği'nin efsane sesi yaşamını yitirdi

Ölümsüz bestekârlar Sadettin Kaynak'ın öğrencisi ve Münir Nurettin Selçuk'un ise hem öğrencisi hem uzun yıllar tek asistanı olan, 1960 yıllarının ünlü ses sanatçısı Tülin Korman'ın vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, dün gece sosyal medya hesabından adresinden duyurdu ve usta sanatçı ile ilgili bilinmeyenleri de yazdı.

“GERÇEK BİR EFSANEYİ KAYBETTİK”

Arşivinden Tülin Korman'ın küçüklük fotoğrafı ile 1960 yılında çekilmiş bir konser fotoğrafını da paylaşan Akay, “Büyük bir sesi, usta bir sanatçıyı ve gerçek bir efsaneyi, Türk sanat müziğinin dev ismi Tülin Korman'ı kaybettik. Aynı zamanda çok sayıda sanatçımızın da konservatuvarda hocası olan Korman, birkaç yıl önce yerleştiği Bodrum'da bulunan evinde dün vefat etti.” ifadelerini kullandı.

CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRELECEK!

Ayrıca usta sanatçının cenaze bilgilerinin henüz belli olmadığını da açıklayan Onur Akay, “Değerli sanatçımız Tülin Korman’ın cenazesi İstanbul’a getirilecek. Henüz son yolculuğuna uğurlanacağı tarih ise belli olmadı” ifadelerini kullandı.

TÜLİN KORMAN KİMDİR?

Müziğe olan tutkusu nedeniyle İnönü Kız Lisesi’ne giderken 1951’de İstanbul Belediye Konservatuarı sınavlarına giren Korman, üstün başarısından dolayı eğitimine beş yıllık konservatuvarın üçüncü sınıfından başladı. Eğitimi boyunca ünlü besteci Münir Nurettin Selçuk’un asistanlığını yapan Korman, Madam Rosenthal’dan batı müziği dersi aldı. 1953 yılında TRT Radyosu’nun sınavlarını kazanan Korman, radyoda ilk olarak batı müziği icra etmeye başladı. Hocası Münir Nurettin Selçuk’un, “Çok batıya dönüksün, Türk müziğine hizmet et” demesi üzerine, sesi soprano olan ve batı müziğine çok yatkın olan Korman’ın rotasını, Türk sanat müziğine çevirmesine neden oldu. 1967’ye dek solo ve koro programlarında sanatını icra eden Korman, aynı yıl Ulvi Ergüner tarafından TRT Radyosu’nda koro şefliğine getirildi. Aynı zamanda 1986’ya dek radyoda hocalık yapan Korman, aynı yıl İTÜ Devlet Konservatuvarı'nda repertuvar hocası olarak göreve başladı.