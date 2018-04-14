Bursa'da rehine krizi kanlı bitti!

Bursa’da rehine krizinde bir kişi ölürken, bir kişi ise bacağından yaralandı.

Halil ÖZÇOBAN / BURSA, (DHA) - Olay, Osmangazi’ye bağlı Sırameşeler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’daki cezaevinden kaçan Yakup D. (27) adlı kişi, kayınpederi Mahmut Çiftçi'yi (50) parkta silahla vurarak öldürdü. Daha sonra kayınpederinin oturduğu eve giden zanlı, burada ev sahibi Macit M. ile karşılaştı. Ev sahibini pompalı tüfekle rehin alan şahıs, ardından evi ateşe verdi.

EV ALEV ALEV YANDI

Dumanların kısa sürede yükselmesiyle ev alev alev yandı. Daha sonra Yakup D., elinde tüfeğiyle rehineyi mahallenin başına getirdi. Polisin bütün çabalarına rağmen şahıs ikna olmadı. Uzun uğraşlar sırasında zanlının elindeki silah ateş alınca, rehine Macit M. ayağından vuruldu. Yakup D. ise burada gözaltına alınırken, yaralı Macit M. de ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan Yakup D., eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Bunun üzerine cezaevinden firar eden zanlının, Bursa'ya geldiği öğrenildi.

YARALI REHİNE OLAYI ANLATTI

Cezaevi firarisi Yakup D. tarafından rehin alındıktan sonra bacağından vurularak yaralanan Mehmet Macit Mekikçi olayı şöyle anlattı:



"Pazar yerinde kayınpederini vurduktan sonra eve geldi. Ben de aynı binada oturuyorum kayınpederinin ev sahibiyim. Beni rehin aldı, silahı kafama dayayıp bahçeye çıkardı. Sonra evi ateşe verdi, ahşap ev hızla yanmaya başladı. Dışarıda bir sürü polis varmış, benim haberim yoktu. İkna etmeye çalıştım, beni bırakması için ama dinlemedi. Evin patlayacağını söyledim öyle dışarı çıkmayı kabul etti. Beni dışarıya çıkardı, sokağın başına kadar götürdü. Polisler de arkamızdan geldi. 2 saat polis dil döktü ama ikna olmadı. Sonra ne olduysa ben yerde otururken beni vurdu. Sağ dizimden yaralandım, sonra da polisler onu etkisiz hale getirdi."