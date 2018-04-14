Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, bugün saat 15.04’te merkez üssü Denizli’nin Honaz ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğindeki deprem, başta Honaz olmak üzere Denizli kent merkezinde ve yakın ilçelerde de hissedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
14 Nisan 2018 15:51
Denizli'de korkutan deprem!
Denizli’de merkez üssü Honaz ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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