ÖZGÜR ALTUNCU-HÜRRİYET/ Erdoğan'ın önce, kongrenin yapılacağı Fatih Spor Kompleksinin bulunduğu eski Sulukule yolu üzerindeki Kaleboyu Caddesi üzerinde toplanan kalabalığa otobüs üzerinden seslenmesi bekleniyor. Kalabalık Erdoğan'ı beklerken, Edirnekapı surları üzerinde tek sıra halinde dizilen mehteran takımı ilginç bir görüntü oluşturdu.
14 Nisan 2018 15:35
İstanbul'da ilginç görüntü! Surlarda beklediler!
Partisinin Fatih ilçe kongresine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Edirnekapı surları üzerinde bekleyen mehteran takımı ilginç bir görüntü oluşturdu.
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