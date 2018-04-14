Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, aralarında örgütün üst düzey sorumlularından A.S.J.J'nin de bulunduğu Irak uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında kaldığı evin ikinci katından atlayıp kaçmaya çalışan bir şüpheli de ikametgahın bahçesinde yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
14 Nisan 2018 11:16
IŞİD'in üst düzey ismi Eskişehir'de yakalandı
Eskişehir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda aralarında örgütün üst düzey sorumlusunun da bulunduğu Irak uyruklu 10 şüpheli yakalandı.
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