SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu’ndan operasyonla ilgili ilk açıklama!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, doğalgaz ve petrol kavgası veren ABD ve Rusya'nın Suriye'de karşılıklı güç gösterisi yaptığını öne sürerek, "Egemen güçlerin bölgeden elini çekmesi lazım. Doğalgaz ve petrol buradaki halkların belası oldu" dedi.

CHP lideri, "Kimyasal silah kullanımının insanlık suçu" olduğunu belirterek "egemen güçlerin bölgeden çekilmesi gerektiğini" söyledi. Kılıçdaroğlu, "Artık bu bölgenin, Türkiye de dahil oturup bir karar vermeleri lazım. Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya gelsinler. Bu bölgede dört ülkede yaşanan sorunu dördünüzün çözme kapasitesi yok mu" diye konuştu.

Antakya'da iş adamlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, ABD'nin Suriye'deki hedeflere yaptığı saldırıları değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Orta Doğu'daki sorunların çözülmesi için Türkiye, Irak, Suriye ve İran'dan yöneticilerin toplanıp bir konferans yapabileceğini, sorunların çözümünün dış güçlere ihale edilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Kimyasal silah kullanımına karşı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Suriye'nin kimyasal silah kullanıp kullanmadığı konusunda tereddütler olduğunu öne sürerek "Birleşmiş Milletler'den bir uzman heyeti gelir, bakarlar, kullanılmışsa bu silah hangi ülkede üretilmiş gayet açık ve net tespit edilebilir. Gereğini yapsınlar, itirazım yok ama bunlar yapılmadan bölgeyi daha da kritik bir sürecin içine sokacak bir savaşı asla doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Bir dönem Türkiye ile Suriye'nin arasının çok iyi olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bir gece kalktık, birdenbire Suriye'yi düşman ilan ettik. Hangi gerekçeyle? Esad demokrat değilmiş. Esad'ın demokrat olup olmadığına Suriye halkı karar verir. Esad mı kalır, başka birisi mi gider buna karar verecek olan Suriye halkı. Otururlar kararlarını verirler. Ha siz demokrasinin tüm ülkelere gelmesini öğütleyebilirsiniz, bunda beis yok ama kültürel ilişkilerimizin olduğu, akrabalarımızın olduğu, ortak tarihimizin, inançlarımızın olduğu bir coğrafyada kavga kimseye yarar getirmez, herkese zarar getirir" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz paylaşımı kavgası nedeniyle insanların öldüğünün altını çizerek, "Ölenler kim? Garibanlar. Yoksul insanlar. Türkiye de bu konuda çok dikkatli bir üslup takınması lazımdı ve politika izlemesi lazımdı. Maalesef izleyemedik. Üzülerek söylüyorum. Bizim gösterdiğimiz duyarlılığı hükümet edenler gösterseydi, barıştan huzurdan yana tavır takınsalardı emin olun çok farklı tablo ortaya çıkabilirdi. 10-15 yıl önce tüm Arap ülkeleri Türkiye gibi olmak isterlerdi. Demokrasi, kadın-erkek eşitliği, siyasetteki çok sesliliğe herkes imrenirdi. Buyurun bakın şimdi hangi noktaya geldik? Merkez projesini arkadaşımız dile getirdi. Orta Doğu ve Kafkaslara barış getiren bir projeydi. Ekonomik güç götürecek, insanlar yatırım yapacaklardı. Savaşı değil, hep birlikte barışı savunacaktık" ifadelerini kullandı.

ABD ve Rusya'nın karşılıklı güç gösterisi yaptığının altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, ölen herkesin ABD ve Rusya'ya ait silahları kullandığına işaret ederek, "Oturuyorlar 30-40-100 kilometreden düğmeye basıyor bomba atıyor. Adam mı sivil mi? Kadın mı öldü? Umurlarında değil. Egemen güçlerin bölgeden elini çekmesi lazım. Doğalgaz ve petrol buradaki halkların belası oldu. Egemen güçler petrol ve doğalgazı kontrol etmek için her türlü çatışmaya ortam hazırlıyorlar. Artık 21'inci yüzyıldayız. İnsanların uyanması, sorunu analiz etmesi lazım. Dış politikalar ülkelerin çıkarları üzerine inşa edilir ama karşılıklı çıkarları dengelemek mümkündür" diye konuştu.