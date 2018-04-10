New York Times Magazin, Bozcaada’yı tavsiye etti

New York Times Magazin’de Bozcaada için, ‘Türkiye’deki bulunan rüzgârlı şarap adası. Üzüm bağları arasında dolaşın ya da hiçbir şey yapmayın’ ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl New York Times ve Business Insider tarafından tavsiye edilen Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesi, bu yılda New York Times Magazin tarafından yaz seyahati için hazırlanan uzak adalar listesindeki 11 ada arasında yer aldı.



New York Times Magazin’de, 16 yazar tarafından hazırlanan, ‘Yaz Seyahati: Bilinmeyen/Ücra/Gözlerden Uzak Adalar’ bölümünde okurlara sunulan yazıda, Bozcaada, Tayland, Portekiz, Fransa, Yunanistan ve Avustralya gibi birçok ülkenin yer aldığı 11 ada arasında 3’üncü sıradan tavsiye edildi.

Bu yaz gidilip ve görülmesi gereken uzak adalar listesinde yer alan Bozcaada için, Yazar Stephanie Danler, “Dar sokaklar ve beyaz badanalı binaların hepsi, adanın Yunan mirasını ve tarihini hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.