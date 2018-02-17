UNESCO’dan Tarihi Yarımada uyarısı

UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin Polonya’daki 41’nci toplantısından İstanbul için önemli tespit ve kararlar çıktı. Dünya Miras Komitesi, yenileme alanlarının ve inşaatların Dünya Miras Listesindeki Tarihi Yarımada’nın görünümüne, üzerindeki eserlere olumsuz etkisiyle ilgili tespitlere yer verdi.

Tarihi Yarımada’nın inşaatlar açısından büyük çaplı projelerle dikkat çektiğini belirten komite “İnşaatlar, yoğunluklu olarak ‘Olağanüstü Evrensel Değerler’ üzerinde yüksek derecede olumsuz etkide bulunuyor. Yenilenen pek çok bölgenin tarihi doku kaybından muzdarip olmayacağına dair verilmiş teminat yok” görüşlerine yer verdi. Avrasya Tüneli’ne iki madde ayıran komite, “Tünelin, Tarihi Yarımadanın güney ucu üzerinde ciddi etkisi var, şehrin denizle bağlantısını kesti” tespitini yaptı.

‘PROJELERİ BİTMEDEN GÖNDERİN’

UNESCO, Haliç Metro Projesinden bu yana büyük ölçekli projelerin onaylandıktan sonra komiteye gönderildiğini belirterek bu durumun değişmesini istedi. Dünya Miras Komitesi, Topkapı içindeki İstanbul Kent ve Çanakkale 1915 Müzesi, Kara Surları ve Bukoleon Sarayı, Planetarium, ve İncili Köşk için hazırlanan ihya önerilerini talep etti. Komite ayrıca Ayasofya Medresesi ile Zeyrek ve Kariye Camilerine ait projelerin de Danışma Kurulları tarafından gözden geçirilmesi için istedi.

OSMANLI EVLERİ İÇİN ENDİŞE

Dünya Miras Komitesi, Osmanlı ahşap evlerinin durumuna değinerek bu evlerin bozulmaya ve yıkılmaya devam ettiğini belirtti. Osmanlı evleri için ‘endişeliyiz’ ifadesini kullanan Komite 2004 yılından bu yana uzun vadeli koruma eylem planı talep ettiklerini ancak yerine gelmediğini hatırlattı. İsteğini yineleyen Komite “Osmanlı geleneksel ahşap yapıları için geriye kalanların belgelenmesini ve devam eden çürüme ve kayıpları önleyen acil durum eylem planı geliştirilmesini istiyoruz” dedi.

‘RAPOR VERİN’

UNESCO, Tarihi Yarımada’nın korunma durumuna ilişkin, Dünya Miras Komitesi’nin 42’nci toplantısında değerlendirmek üzere rapor istedi. Raporun 1 Şubat tarihine kadar Dünya Miras Merkezi’ne sunulması tavsiye edilse de yerine gelmedi. 20 Şubat’ta İstanbul Tarihi Alanlar Alan Başkanlığı Danışma Kurulu yapılacak. Toplantıdan sonra oluşturulacak raporun Dünya Miras Merkezi’ne sunulması bekleniyor.(Aydınlık)