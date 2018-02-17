Süleymaniye'de yenileme başlıyor

Süleymaniye Camii ve külliyesinin hemen yanında yer alan 102 bin metrekarelik alanda, 733 parsel üzerindeki 5 mahallede 327'si tescilli 707 bina yenilecek.

İstanbul'un tarihi semtlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde olan Süleymaniye'de dönüşüm inşaatları önümüzdeki mayıs ayında başlayacak.

2006'da kentsel yenileme alanı ilan edilen, 2010'dan beri yıkımların devam ettiği Süleymaniye'de bugüne kadar 300'e yakın bina yıkıldı ya da boşaltıldı.

KİPTAŞ ve Fatih Belediyesi tarafından yapılacak olan projede yıkılan ya da restore edilen binaların yerine yapılacak yeni binaların yüzde 90'ının konut, yüzde 10'unun ise iş yeri olması planlanıyor.

102 bin metrekarelik alanda 733 parsel üzerinde 707 binanın yenileceği çalışmada toplam 5 mahalle restore edilecek.

Projenin ilk ayağında 6 adada restorasyon yapılacak. Projede yapılacak olan 733 parselin yarısından fazlasının KİPTAŞ tarafından satın alındığı belirtilirken, bazı hak sahipleri ile ilgili kamulaştırma davalarının devam ettiği öğrenildi.