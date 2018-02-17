700 yıllık Musabalı Konağı restore ediliyor

Adana’da 700 yıllık tarihe sahip yıkılmaya yüz tutmuş Musabalı Konağı, Seyhan Belediyesi tarafından restore edilme kararı alındı.

Yaklaşık 10 bin yıllık geçmişi bulunan Adana'da Seyhan Belediyesi şehrin simgesi olan binaların restorasyonunu yapmaya devam ediyor. Son olarak Adana'nın en eski sokağı olan Avukat Turan Arun Sokak sağlıklaştırma çalışmasını yapan Seyhan Belediyesi, aynı sokak üzerinde bulunan ve yaklaşık 700 yıllık olduğu bilinen tarihi Musabalı Konağı'nın restorasyonuna başladı.

Mimari özelliği ve yapısı ile yıllara meydan okuyan bina son günlerde yıkılmaya yüz tutmuştu. Bu anlamda yapının güçlendirilmesi, dış cephe restorasyonu ve çatı onarımı Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği Seyhan Belediyesi tarafından yapılacak.

Restorasyonun Temmuz ayının sonunda tamamlanması planlanıyor. Adana'ya gelen yerli ve yabancı turistler tarafından çokça bilinen konak son yıllarda dizi filmlerine de ev sahipliği yapıyordu.

Zemini Adana'nın tarihi dokusu üzerinde yükselen yapı, Ramazanoğulları, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti izleri taşıyor.