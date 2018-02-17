Suudi Arabistan'da 2000 yıllık deve oymaları bulundu

Tarihi eserlere olan saygısı sürekli tartışma konusu olan Suudi Arabistan'da 2000 yıllık deve taş oymaları bulundu. Oymaların boyu ve kalitesi sebebiyle eşsiz olduğu belirtiliyor.

Suudi Arabistan'ın ıssız çöllerinde arkeologlar gerçek deve boyutuyla eş değer deve oymaları keşfetti.

Ülkenin kuzeybatısında yapılan keşfi, bölgeye 'Deve Sit Alanı' adını veren Suudiler ve Fransızlar'dan oluşan araştırma ekibi gerçekleştirdi.

Deve oymalarının boyut ve kalite bakımından son derece eşsiz olduğu ve gerçek deve boyutunda keşfedilen ilk oymalar olduğu açıklandı.

Bölgede kültürün önemli bir parçası olan develer yüzyıllar boyu sanat eserlerinde de yer aldı. Fakat keşfedilen yeni oymalarda eşi benzeri olmayan bazı oyma tekniklerinin kullanıldığı tespit edildi.

2016 ve 2017 yılları arası keşfedilen bölge için arkeologlar, bölgenin bir tür tapınma alanı olabileceğine vurgu yaptı.

Araştırmacılar, yapılan keşiflerde Arap, Nebatiler ve Part İmparatorluğu izleri olduğuna inanıyor.