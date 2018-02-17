Sanal tatil turlarında gerçek olan tek şey müşteriler

Tokyo'da hizmet veren bir tur firması, tatile gitmeye imkanı olmayanlar için sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak turlar düzenliyor.Dünyanın birçok turistik şehrini müşterilerinin gözüne sokan firma, özellikle yaşlı Japonlar tarafından çok tutulmuş durumda.

Firma, ilk olarak müşterilerini gerçek uçak gibi dizayn edilmiş bir mekanda ağırlıyor. Sahte hostesler,bu sahte uçakta müşterilere servis yapıyor ve sahte yolculuk başlıyor. Uçak sahte, hostesler sahte, yolculuk sahte fakat en azından müşteriler gerçek. Servis edilen yiyeceklerin sahte olup olmadığı ise bilinmiyor.

Aynı anda 12 yolcuya hizmet verilen ve 2 saat süren bu yolculuk esnasında müşterilere sanal gerçeklik gözlüğü olan VR gözlükler dağıtılıyor ve tur başlıyor. Paris, Roma, Hawaii, New york gibi seçenekleri bulunan ve istedikleri şehri gezen yolcular, her ziyaret için 62 dolar (6600 Japon Yeni) ödüyor.

Tura katılan müşterilerden Takashi Sakano, "Gerçek seyahatler hem pahalı hem de vakit alıyor. Bence bu sorunsuz yolculuğun keyfini çıkarmalıyız" diyerek bir sonraki VR yolcuğunda Roma'yı ziyaret etmek istediğini söyledi.