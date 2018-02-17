Meksika'da piramit kent keşfedildi

Arkeoloji dünyasında yaşanan yeni gelişmelere bir yenisi de Meksika'da eklendi. Meksika'da, lazer tarama yöntemi ile Manhattan büyüklüğünde piramit kent keşfedildi.

Keşif, bu hafta ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Austin ekntinde düzenlenen Amerikan Bilimsel Gelişme Birliği'nde Colorado State Üniversitesi'nde görev yapan arkeolog Chris Fisher tarafından duyuruldu.

Meksika'nın orta kısmında bulunan antik kent hakkında bugüne kadar hiçbir veri olmadığı açıklandı.

Fisher, keşfedilen kentte 40 bin kadar yapı bulunduğunu ve bunun Manhattan'da bulunan yapı sayısına eş değer olduğunu belirtti.

Lidar teknolojisi kullanılarak keşfedilen kente Angamuco adı verildi. Keşfedilen kentin büyüklüğü 26 kilometrekare civarında.

Antik kentte piramitler, açık hava çarşıları ve birçok arkeolojik yapı bulunduğu tespit edildi.

Bölgenin MS. 1000 ila 1350 yılları arasında yapıldığı ve 100 bin kadar kişinin yaşadığı düşünülüyor.

Suudi Arabistan'da 2000 yıllık deve oymaları bulundu

Kentin Tarasca Devleti tarafından inşa edildiği ve 16. yüzyılda büyük bir medeniyete ev sahipliği yaptığı da belirtilenler arasında.

Piramit kent, Batı Meksika'da bügune kadar bulunan en büyük antik kent olma ünvanını taşıyor.

İlk olarak 2007 yılında varlığı saptanan kentin haritalandırılması zorlu zemin koşulları sebebiyle 10 yıl sürdü.

Yapılan bu keşif tarih kitaplarının baştan yazılmasına sebep olacak.