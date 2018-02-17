Parayla vatandaşlık veren ülkeler hangileri?

Birçok ülke daha yüksek gelir elde edebilmek için pek çok insanın yararlanabileceği seçenekleri düşünüyor, çeşitli kolaylıklar sağlıyor. Bazıları, ülkelerine sermaye getirdiği takdirde vergiden muaf seçeneğini düşünüyor, bazıları ise direkt para karşılığında oturma izni verebiliyor. Eğer gelecekte farklı bir ülkede yaşamak gibi bir planınız varsa ve parayla vatandaşlık veren ülkeleri merak ediyorsanız işte o ülkelerden bazıları...

Letonya'dan Tayland'a

Tayland, en uygun fiyatla oturma izni veren ülkelerin başında geliyor. Elite residency alabilmek için 3 bin doları gözden çıkarmanız şart. Avrupa ülkesi Letonya'da yaşamak isteyenlerin 64 bin Euro ayırması gerekiyor. Karayipler'de bulunan Grenada'da bağış yapmanız gereken fiyat 200 bin dolar. Karayipler'deki Leeward Adaları'nda bulunan iki adadan oluşan St. Kitts ve Nevis 250 bin dolar karşılığında vatandaşlık hakkı tanıyor.

Yıllık 160 milyon dolar ciro şartı

Letonya gibi bir diğer Avrupa ülkesi olan Malta da son dönemde epey vatandaşlık konusu tartışılmış ülkelerden biriydi. Paranızla Malta'da vatandaşlık hakkı alabilmeniz için 650 bin Euro gibi bir bütçe ayırmanız şart. Hesabında 2 milyon dolar bulunduran herkes Singapur vatandaşlığı kazanmaya hak kaznaıyor. Ancak Singapur vatandaşı olmak isteyenler, yıllık 160 milyon dolarlık bir ciroya sahip olduğunu da belgelerle ispat etmek zorunda.