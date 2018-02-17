Doğu Ekspresi'nin rotası ve bilet fiyatları

Doğu Ekspresi nereye gidiyor? Doğu Ekspresi'nin rotası nedir? Doğu Ekspresi biley fiyatları ne kadar? İşte son zamanlarda turistlerin, yerli gezginlerin ilgi odağı olan Doğu Ekspresi hakkında merak edilenler.



Doğu Ekspresi Ankara-Kars arasında sefer yapan ve her seferi yaklaşık 24 saat süren bir tren yolculuğudur. TCDD'ye ait olan Doğu Ekspresi'nde rota Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars şeklinde.

Doğu Ekspresi'nde 24 saat süren bir seferde 1933 km yol gidiliyor. Özellikle son zamanlarda yurt dışından gelen turistlerin ve yerli gezginlerin ilgisi sonucu Doğu Ekspresi'ne olan ilgi artıyor. Doğu Ekspresi'nin yataklı ve yataksız seçenekleri bulunuyor. 1 gün civarında süren bu tren yolculuğu için talebin artmasıyla beraber bilet bulmak son zamanlarda güçleşmeye başladı.

Gezi ve turizm amacıyla kullanılmaya başlanan Doğu Ekspresi'nde bir diğer merak edilen de bilet fiyatları.

Doğu Ekspresi bilet fiyatları

Doğu Ekspresi bilet fiyatları kısım kısım ve yatak sayısına göre değişiklik gösteriyor. Son belirlenen fiyat listesi ise şöyle:

Ankara-Kars (Ekspres) Normal Doğu Ekspresi 47,00 TL

Ankara-Kars (Ekspres) 1 Yatak Doğu Ekspresi 95,00 TL

Ankara-Kars (Ekspres) 2 Yatak 80,00 TL

Ankara-Kurtalan(Eks) 1 Yatak Güney Ekspresi 87,75 TL