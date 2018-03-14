Schengen başvurularında yeni dönem

AB Komisyonu'nun kabul ettiği önergeye göre, Schengen bölgesine seyahat etmek isteyenlerin vize başvurularının sonuçlandırılmasının 15 günden 10 güne indirilmesi planlanıyor.

Diğer taraftan başvuru ücreti 60 euro'dan 80 euro'ya çıkartılıyor.

AB, vize politikalarında kolaylaştırıcı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, yeni bir vize politikası önergesi hazırladığını duyurdu.

AB'ye giriş yapmak isteyenlerin vize almasının kolaylaştırılacağını belirten Avramopoulos, böylece, birliğin turizm ve ticaretine katkı sağlanacağını söyledi.

Gelecek dönemde kabul edilmesi planlanan yeni kurallara göre, AB ülkelerine seyahat etmek isteyenlerin vize başvurularının sonuçlandırılması 15 günden 10 güne indirilecek.

Ayrıca vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek. Bu süre şu anda 3 ay. Önergeye göre, başvurular elektronik ortamda yapılabilecek.

BAŞVURU ÜCRETİ ARTIYOR

Yeni kurallar kısa süreli turizm amacıyla seyahat etmek isteyenler için de kritik değişikler içeriyor.

Buna göre, Schengen bölgesi ülkeleri deniz ve kara sınırlarında turist vizesi verebilecek. Ancak bu vize sadece başvurulan ülke sınırlarında geçerli olacak ve kalış süresi 7 günü geçemeyecek. Bu uygulamanın özellikle birliğe üye ülkelerin adalarına gidecek turistler için faydalı olması öngörülüyor.

Öte yandan, yeni düzenlemelerle Schengen vizesi başvuru ücretinin de 60 euro'dan 80 euro'ya çıkartılması öngörülüyor.

AB verilerine göre 2009'da 10.2 milyon kişi Schengen bölgesine seyahat başvurusunda bulunurken, bu sayı 2016'da 15.2 milyona yükseldi.