Cumalıkızık'ta ziyaretçi yoğunluğu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Uludağ'ın eteklerindeki 700 yıllık Cumalıkızık köyü, Osmanlı mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan evleri ve tarihi dokusuyla, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Berktuğ ÖNCÜ - Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)- Ziyaretçiler, 'Cin Aralığı' isimli ve 1 kişinin yürüyebileceği dar sokaktan geçip fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor.

Uludağ'ın kuzey eteklerinde kurulan Cumalıkızık, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce, Unesco Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Cumalıkızık, tarihi evleri, Arnavut kaldırımlı yürüyüş yolları, müze, restoran ve kafelerinin yanı sıra hediyelik eşya butikleri ile ilgi görüyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistler, özellikle Osmanlı dönemi sivil mimarisini günümüze taşıyan Cumalıkızık evlerini görmek için köyü ziyaret ediyor. Bölgede bulunan, bazılarında koruma ve restorasyon çalışmaları süren 270 tarihi evden 180'i hala kullanılıyor. Tarihi yapısı bozulmadan restore edilen evlerden bazıları da butik otel, restoran ve hediyelik eşya dükkanı olarak işletiliyor.

DAR SOKAKTA FOTOĞRAF ÇEKTİRME SIRASI

Birçok dizi, reklam ve belgesel filmi çekimlerinin yapıldığı Cumalıkızık'ta, 'Cin Aralığı' olarak bilinen dar sokak da büyük ilgi görüyor. Ziyaretçiler, girişten bakıldığında çıkmaz sokak olarak görünen, sadece 1 kişinin yürüyebileceği bu sokaktan geçmek için sıraya giriyor. Ziyaretçiler, dar sokakta yürüyerek fotoğraf çektirmek için yarışıyor.

Giresun'dan Bursa'ya gelerek tarihi köyü gezen yerli turistlerden biri olan Naci Karadeniz, "Cumalıkızık köyünü, 'Kınalı Kar' dizisinden biliyoruz. Çok hoşumuza gitti ve oldukça beğendik. Burayı herkesin gelip görmesi gerek. Az önce Japon turistlere rastladık. Burayı hem yerli hem de yabancı tüm turistlerin ziyaret etmesi gerek" dedi. Zonguldak'tan gelen Esra Alta ise ''Arkadaşlarımız ile beraber buraya gezmeye geldik. Kınalı Kar dizinisinden sonra bu köyün çok meşhur olduğunu biliyorduk, biz de merak ederek buraye geldik.'' diye konuştu.