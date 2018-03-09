Kınalı eller yöresel lezzetleri geleceğe taşıyor

Bu özel konseptte sunulan tüm yemekler Adana Seyhan’da 2 yıldır yaptığı başarılı çalışmalarla bölge kadınlarına ışık olan “Kınalı Eller Kadın Hareketi” üyesi hanımların marifetli ellerinden çıkıyor.

“Adana Yöresel Lezzetler” menüsünde yer alan yemekleri yapan Zerrin Küçükaltun, Vahide Demir ve Funda Dalmış pişirme, hijyen ve sunum teknikleri konusunda 2 yıl eğitim alan Salmanbeyli Köyü’ndeki 30 kadından sadece üçü.







Kınalı ellerin hazırladığı bu özel menüde yer alan “Nohutlu Patlıcan Dolması”, “Bartavit”, “Paşa Öfelemeci”, “Teretür”, “Muhammara”, “Patlıcan Güveç”, “Karakuş” ve “Taş Kadayıf” gibi aralarında unutulmaya yüz tutan yemeklerinde olduğu yöresel lezzetler hem İstanbullularla tanışıyor hem de geleceğe taşınıyor. Bu konsept ve menü bölgenin unutulmaya yüz tutan reçetelerinin yaşaması için adeta bir umut.







Böylesine özel bir misyonu hayata geçiren projenin yöneticisi Hüsniye Gül’e göre “Kınalı Eller” bugünlere çok kolay gelmemiş. Her şey bir hayalle başlamış. Sonrasında projeye ilk desteği Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Semih Karademir vermiş. Bugün Adana Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar hayallerinin en büyük destekçisi. Üç günlük bu etkinlik için Seyhan’dan kalkıp İstanbul’a kadar gelerek projeye olan destek ve güvenini herkese göstermiş.



2 yıl önce bir hayal ile başlayan Salmanbeyli Köyü’ndeki bu oluşumun parçası 30 kadın ürettiklerini sunacakları restoranın açılacağı günü iple çekiyor. Bu konuda herkesten destek bekliyorlar. Kınalı Eller Kadın Hareketi’nin bugün geldiği nokta gerçekten gurur veriyor ama daha gidilecek çok da yolları var.