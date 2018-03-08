İçine girenlerin öldüğü esrarengiz tapınağın sırrı çözüldü

Anadolu binlerce yıllık tarihine uygun olarak birçok gizeme ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de Denizli, Pamukkale de bulunan yüzlerce yıllık bu tapınak. Bilim insanlarına göre burası Romalıların Pluto’ya hayvan kurban ettikleri yerdi. Ancak bu kurban etme işlemi düşündüğünüz gibi bıçak yardımıyla yapılmıyordu. Tapınak bu işi kendi hallediyordu!

M.Ö 63 yılında yaşamış olan Yunan coğrafyacı Strabo’nun yazdığına göre rahipler bu tabanı sis benzeri bir gazla kaplı bu tapınağa boğa ve benzeri hayvanları götürüp bırakıyorlardı. Bir süre sonra içeriye konulan hayvanlar, kendiliğinden bilincini kaybedip ölüyordu. Bu da doğal olarak Pluto’nun adağı kabul ettiğini gösteren bir emare olarak görülüyordu.

Pluto değil karbondioksit

Ancak elbette gerçeğin bununla hiçbir alakası yoktu. Türkiye’ye gelip çalışmalar yapan volkan biyoloğu Hardy Pfanz bu ilginç olayı bilimsel olarak açıklamayı başardı. Buna göre Tapınağın altına karbon dioksit sızıyordu. Böylelikle de mekânın tabanı bir karbon dioksit havuzuna dönüşüyordu. İçeri giren hayvan bu gaz havuzu ile karşılaşınca boğulup ölüyordu.

Peki hayvanlar içeride ölürken rahipler nasıl hayatta kalıyordu? Bilim insanlarına göre bunun en büyük sebebi hayvanların burnunun yere daha yakın olmasıydı. Rahipler yerden yüksek olduğundan hayvanı tapınağa bırakıp dışarı çıktıklarında zarar görmüyorlardı. Ayrıca Strabo’nun söylediğine göre rahipler içerideki tehlikeyi sezdiklerinden içeri girdiklerinde burunlarını sıkıca kapıyordu. Yani içerideki bu zehirli gazdan aslında kendileri de haberdardı. ( http://time.com/5171047/turkey-gate-to-hell-pamukkale-hierapolis/ )