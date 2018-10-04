8500 yıllık tarihiyle Efes-Mimas rotası gezginleri bekliyor

DHA - İzmir'in geçmişinin izini sürerek 6 farklı rota belirleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Efes-Mimas Yolu'nun tarihi birikimi ve korunmuş doğal yapısıyla ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yarımada'nın tanıtımı için hayata geçirdiği projelerden biri olan ve Antik Çağ'dan bu güne uzanan 'Efes-Mimas Rotası' ile kentlileri tarihle buluşturuyor. Geçmişi 8 bin 500 yıl önceye uzanan İzmir'in 709 kilometrelik 'Efes-Mimas Yolu' rotası Efes, Kolophon, Lebedos, Teos, Klazomenai ve Erythrai antik kentleri arasındaki 6 patikadan oluşuyor. Selçuk ilçesinde Artemis Tapınağı önünden başlayan 709 kilometre uzunluğunda 49 parkurdan oluşan Efes-Mimas yürüyüş yolu Menderes, Seferihisar, Güzelbahçe, Urla, Çeşme ilçelerinden geçiyor ve mitolojik adı 'Mimas' olan Karaburun'da sona eriyor. Yol, tarihin en görkemli uygarlıklarından birini Batı Anadolu'da İyonyalar'ın kurduğu şehirlerin içinden geçerek güzergahtaki tüm doğal, tarihi ve kültürel birikimi ziyaretçilerine sunuyor.

Plajlar, orman kampları, günübirlik turizm bölgeleri, kazı alanları, ören yerleri, müzeler, zeytinlikler, bağlar, yöresel lezzetlerle tatlanan mekânlar, pazaryerleri, şenlik ve festivaller ile kesişen Efes - Mimas Yolu için yürüyüş, bisiklet, tarih, bağ, zeytin ve deniz olmak üzere 6 rota oluşturuldu.

190 KİLOMETRELİK BİSİKLET YOLU SAPTANDI

Kent içindeki 40 kilometrelik kıyı şeridine kesintisiz bisiklet yolu oluşturan, bisiklet kiralama sistemi 'Bisim' istasyonlarını kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarını Yarımada bisiklet rotaları ile de bütünleştirmeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile odak noktasında bisiklet olan dört dernek ve topluluk, Çeşme Limanı - Artemis Tapınağı arasındaki rotaları belirledi. 15 parkurdan oluşan toplam 773 kilometrelik bisiklet yolunun, 3 parkurdan oluşan 190 kilometrelik bölümü, EuroVelo standartlarına uygun olarak saptandı.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca İzmir'i Avrupa Bisiklet Ağı'na (EuroVelo) entegre etme çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Bisikletliler Federasyonu'nun (ECF) yönettiği 70 bin kilometrelik EuroVelo Bisiklet Rotaları Ağı'nın 15 rotası bulunuyor. Üyelik gerçekleştiğinde Avrupa bisiklet yolları deniz ulaşımı sayesinde Dikili'den başlayan 495 kilometrelik İzmir EuroVelo Rotası ile Yarımada'ya bağlanacak; İzmir'deki bitiş noktası ise antik Efes kenti olacak.

AVRUPA ŞARAP KENTLERİ AĞLARINA BAĞLANACAK

Çeşme'de Anadolu'nun bilinen ilk şaraphanesine sahip Yarımada, tarihinden aldığı güçle bugünün bağ rotasını da oluşturuyor. Toplam 151 kilometrelik rota Selçuk, Seferihisar, Menderes, Urla, Karaburun ve Çeşme'deki bağları kapsıyor. Bağ Yolu'nun European Wine Cities (Avrupa Şarap Kentleri) gibi ağlara bağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

DOĞAYA KAÇIŞ

Yarımada tarihi yolunda dünyada alternatif turizm odaklı çalışmalar arasında yer alan doğa sporları temeline dayanması nedeniyle, bölgede yeni bir turizm profili oluşmasına da olanak sağlıyor. Doğa sporcuları, izcilik kulüpleri, bisiklet kulüpleri, su sporları, zeytin ve bağ üretim alanlarına ilgi duyanların çekim merkezi olan 'Efes-Mimas Yolu', doğaya kaçış için inanılmaz bir fırsat sunuyor. Zaman zaman asfalt, toprak yol, patika, kumsal ya da tarihi kalıntılar arasında yolculuk yapan doğaseverler, özellikle ilkbahar mevsiminde rengarenk kır çiçekleri ve meyve öncesi çiçek açmış ağaçlar arasında yürüyor. Çayırlarda yeşillenen radika, turp otu, hardal otu, ebegümeci, sarmaşık, şevketi bostan, arapsaçı gibi yüzü aşkın ot çeşidi de yürüyüş yapanları cezbediyor. Bazen dik bir yamacın ardından çıkılan zirvede verilen mola, mavi ile yeşilin buluştuğu manzara ve Ege Denizi'nden esen rüzgar, ziyaretçilerin yorgunluklarını alıyor.

BÖLGE HALKINA EK GELİR

Çeşme, Kuşadası, Efes merkezli tarih ve deniz turizmi için bölgeye gelen turistleri, Yarımada'nın köylerinden geçerken, açtıkları küçük tezgahlarında kendi yetiştirdikleri ürünleri pazarlayan üreticiler karşılıyor. Kırsalın yerelde kalkınması için de bir adımın atıldığı bu noktada, İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüketiciyi üreticinin ayağına götürüyor.