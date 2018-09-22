Ünlü uyuşturucu baronunun müzesi kapatıldı

Kolombiya’nın Antioquia bölgesinin başkenti olan Medellin kentinde bulunan ve uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar adına ‘ayıcık’ lakaplı erkek kardeşi Roberto Escobar tarafından açılan müze ev, turizm ruhsatı olmadığı gerekçesiyle belediye ve Kolombiya Turizm Bakanlığı yetkililerince mühürlenerek, kapatıldı.

‘Narko-tur’ olarak bilinen turistik gezi kapsamında ziyaret edilebilen müze evde Escobar’a ait bazı eşyalar ve fotoğraflar sergileniyordu. Öte yandan düzenlenen tur kapsamında, Antioquia bölgesinde ünlü uyuşturucu baronu ile özdeşleşmiş bazı mekanlar ziyaret edilebiliyordu.

7 ZİYARETÇİ BULUNUYORDU

Müzenin kapatıldığı sırada içerisinde 7 ziyaretçinin bulunduğu belirtilirken, müzenin internette yoğun olarak kullanılan seyahat tavsiye ve değerlendirme ortamı TripAdvisor’da dahi yüksek bir puanlamaya ve onlarca yoruma sahip olduğu aktarıldı.

Konu hakkında Colombiano gazetesine açıklamalarda bulunan Medellin’in Güvenlik Sekreteri Andres Tobon, “Medellin şehrine en büyük zararı vermiş olan bu şahsın hayatını tanıtmak için kurulan bu müzenin faaliyeti geçici olarak askıya alınmıştır” dedi.

‘UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARININ HAYATLARINI YÜCELTİYOR’

Şehrin belediye başkanı Federico Gutiérrez de daha önce yaptığı bir konuşmada, bu tarz turlar, uyuşturucu kaçakçılarının hayatlarını yüceltmekle suçlamıştı. Geçmiş yıllarda görev alan birçok belediye başkanı, kartellerin ve paramiliter çetelerin Medellin üzerindeki etkilerini, sosyal ve eğitim programları aracılığı ile ortadan kaldırmak için oldukça fazla çaba harcadığı biliniyor. Medellin’de şiddet geçmişe oranla azalsa da, halen şehirde çalışan küçük uyuşturucu çeteleri ve uyuşturucu kaçakçıları olduğu aktarıldı.

4 BİN KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULUYOR

Tam adı Pablo Emilio Escobar Gaviria olan uyuşturucu baronu, çiftçi bir babanın ve ilkokul öğretmeni bir annenin 7 çocuğundan biri olarak 1 Aralık 1949 tarihinde Kolombiya’nın Rionegro şehrinde dünyaya geldi. 70’li yıllarda ev eşyaları ve sigara kaçakçılığına başlayan Escobar, 80’li yıllara gelindiğinde ise Kolombiya’da ürettiği kokaini ABD’de satarak büyük bir servetin sahibi olmuştu. Rüşvet, cinayet, tehditler ve servetinin de yardımıyla büyük güç kazanan Escobar, başta Avianca Havayollarına ait 203 sefer sayılı uçağa düzenlediği bombalı saldırı olmak üzere 4 bin kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. Pablo Emilio Escobar Gaviria, 1993’te ABD’nin Uyuşturucu ile Mücadele Teşkilatı (DEA) ile Kolombiya ordusunun ortaklaşa yürüttüğü bir operasyon sonucunda Medellin kentinde öldürülmüştü.