Türkiye’nin ilk turizm oteli o ilçede

DHA - Erdek turizminin kalbinin attığı “Çuğra” bölgesindeki Gül Plaj Oteli’nin sahibi olan 78 yaşındaki Gül, eski yıllarda Erdek turizminin çok parlak dönemler yaşadığını belirterek, "Alman, İngiliz, Fransız ve daha sonraları Yugoslav turistler Erdek’i tercih ederlerdi. İlk üstsüz Fransız turistler Erdek’teydi" dedi. Gül, şöyle devam etti:

"Otelimize, başta ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren olmak üzere çok sayıda ünlü sanatçı gelirdi. Bunlar arasında hemen aklıma Müzeyyen Senar, Leyla Sayar, Emel Sayın, Nigar Uluerer, Orhan Boran, yazar Kerime Nadir, bestekar Avni Anıl da geliyor. O dönemler Erdek’in turist kalitesi çok yüksekti. Öyle ki, otelimize kalmaya gelenler önceden fiyat sormazlar, giderken ‘Hesabı alabilir miyiz?’ derlerdi. Akşam yemeklerine güzel kıyafetlerle inilirdi. Papyonlu garsonlarımız hizmet verirlerdi. Müşterilerimiz için mehtap gezileri, Bursa ve Çanakkale Truva’ya turlar düzenlerdik. Otelimizde canlı müzik vardı. İlk turizm belgesini aldığımız günden bu yana 58 yıl geçmesine rağmen, hâlen 43 odası bulunan otelimizdeki hizmet kalitesinden ödün vermemek için çaba harcıyoruz. Tabii turizm sektörü oldukça zor. Dükkanınız 24 saat açık kalmak zorunda ve müşteri memnuniyeti her şeyin üzerinde.”