Sümela Manastırı ziyarete açılıyor

Bitmeyen restorasyon çalışmalarıyla gündemde olan Sümela Manastırı’nın bir bölümünün bu ay içinde ziyaretçilere açılması bekleniyor. Manastırın ancak gelecek yıldan itibaren tamamı gezilebilecek.

Restorasyon sırasında keşfedilen kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan ’şapel’ ve ’çile odaları’ da ilk kez ziyaretçilerle buluşacak. sene geri kalanının önümüzdeki sene ziyarete açılması amaçlanıyor.

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor.

88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.