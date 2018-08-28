Seyahat etmeyi sevenler buraya! En avantajlı bileti bulma yöntemleri

Seyahat planlamaları yapılırken bütçeden tasarruf edebilmek adına herkes ilk olarak en uygun uçak bileti ve otobüs bileti fırsatlarını araştırmaktadır.

Hatta çoğu zaman seyahat harcamalarının büyük bir bölümünü ulaşım masrafları oluşturmaktadır.



Bu masraflardan sizleri kurtaracak ve avantajlı olarak seyahat etmenizi sağlayacak birçok yöntem mevcut. İşte güvenli ve keyifli bir seyahat geçirirken aynı zamanda harcalamarınızdan tasarruf etmenizi sağlayacak öneriler.

Erken Rezervasyon Yapın

Uçak bileti fiyatları anlık olarak değişiklik gösterebilmektedir. Uçuş tarihi yaklaştıkça, bilet fiyatları da uçuşlardaki yoğunluğa göre artmaktadır. Uçak bileti satın alma işleminizi ne kadar çok ertelerseniz zararınız da o kadar fazla olmaktadır. Türkiye’de ucuz uçak bileti rezervasyonu yapmanızı sağlayan tek web sitesi olan Biletall.com’dan uçak biletiniz için rezervasyon yapabilirsiniz.

Bunun için tatil planınızdan en az 1 ay önce, uçak bileti satın alma işlemini gerçekleştirebileceğiniz sayfalardan, seyahat güzergahınızdaki uçuşları sık sık kontrol ederek, en uygun gördüğünüz uçuşa biletinizi geç kalmadan almakta yarar var.





Alternatif Rota Kombinasyonları Deneyin

Bazen seyahatinizi hem otobüs hem de uçak yolculuğu ile kombinasyon haline getirerek bilet satın almak tasarruf etmenizi sağlayabilir. Özellikle yurt dışı uçuşlarında bazı şehirlerde birden çok hava alanı mevcutsa eğer daha ucuz olan havaalanını tercih ederek, yolculuğunuzun kalan bölümünde otobüsü tercih edebilirsiniz. Yurt içi seyahatlerde ise otobüs bileti alırken alternatif firmaları tercih ederek tasarruf edebilirsiniz.

Havayolları ve Otobüs Firmalarının E-Posta Listesine Abone Olun



Havayolları ve otobüs firmaları dönemsel olarak özel kampanyalar gerçekleştirmektedir. Kısıtla sayıda oluşturulan bu kampanyalardan, kampanya yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak ve ucuza bilet almak için firmaların e-posta listelerine mutlaka abone olun.



Ayrıca birçok firma üyelerine özel indirimler ve içerikleri bu e-postalar ile duyurmaktadır. Böylelikle hem ucuza seyahat eder hem de size özel kampanyalardan faydalanabilirsiniz.



Seyahat Tarih ve Saatlerinizi Esnek Tutun

Tıpkı erken rezervasyon yapmanız halinde tasarruf edebileceğiniz gibi otobüs bileti ya da uçak bileti alırken gün ve saatlerde esnekliğe sahip olmak da size daha uygun fırsatlarla seyahat etme imkanı sağlar.



Otobüs biletleri farklı firmalar tarafından günlük olarak farklı sefer fiyatlarına sahipken, uçuşlar ise yarım saat bile fiyat açısından büyük değişiklik göstermektedir. Ayrıca hafta sonu uçak seferlerinin oldukça fazla talep görmesinden dolayı fiyatlar tavan yapmaktadır. Bu nedenle yolculuk tarihlerinizi esnek tutup seyahatinizi hafta içi planlarsanız uçak bileti alırken oldukça tasarruf edebilirsiniz.

Tek Yön Biletleri Araştırın

Biletinizi alırken tek bir firmada ısrarcı olmayın. Gidiş ve dönüş biletlerinizi farklı firmalardan fiyat karşılaştırmalarında bulunarak alın. Ayrıca uçak bileti alırken gidiş - dönüş fiyatları ile tek yön fiyatları farklılık gösterebilmektedir. Bu yüzden biletinizi almadan önce detaylı fiyat karşılaştırması yapmak her zaman sizin yararınıza olacaktır.

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