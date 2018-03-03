Palandöken'de Koç Spor Fest Kış Oyunları coşkusu

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- Koç Holding sponsorluğunda, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye'nin en geniş katılımlı spor organizasyonunda, renkli görüntülere ve çekişmeli yarışlara sahne oldu.

Koç Topluluğu'nun 80'inci yılı olan 2006'da Koç Holding tarafından 10'un üzerinde Topluluk Şirketinin katılımıyla başlatılan ve 13'üncüsü düzenlenen Koç Spor Fest organizasyonunun ilk ayağı Kış Oyunları'na, Palandöken Kayak Merkezi ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'de kayak ve snowboard kategorilerinde, üniversiteler arası tek resmi yarış organizasyon olan ve 28 Şubat'ta başlayıp, yarın sona erecek oyunlara 600'ün üzerinde sporcunun katıldığı kaydedildi.

Organizasyonla ilgili bilgi veren Koç Holding Kurumsal Marka Koordinatörü Okyar Tuncel, "Ülkemizin tek resmi Üniverite Kış Oyunları'nı rekor bir katılımla gerçekleştiriyor olmak umut verici. Modern pistleri ve gelişmiş teknik altyapısıyla en üst seviyede yarış ve etkinlik deneyimi sunan Palandöken'de bir kez daha bu vesileyle bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Koç Spor Fest'in, gençleri desteklemeye, onları spor, teknoloji, müzik, eğlence ve rekabetle buluşturmaya devam ettiğini vurgulayan Tuncel şunları söyledi:

"12 yılda, 35 şehirde, 36 üniversiteye gittik ve toplam 118 bin kilometre yol katettik. Amatör branşların gelişmesi ve bu branşların izleyici kazanması ülkemizde spor kültürünün gelişimi açısından son derece önemli. Koç Spor Fest çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz tüm etkinlikleri bu amaçlara yönelik planlıyoruz. 2016 yılında başlayan Koç Spor Fest Kış Oyunları, gördüğü ilgi ve ülkemizde kış sporlarının gelişmesine sağladığı katkı ile festivalin önemli bir parçası oldu. Bu yıl, Kış Oyunlarımız ülkenin tek resmi Üniversite Kış Oyunları olarak rekor bir katılıma ev sahipliği yapıyor. Teknik altyapısı ve çok sayıda kaliteli pistleriyle Palandöken bir kez daha Koç Spor Fest'e ev sahipliği yapıyor. Biz de burada bulunmaktan ve bu heyecanımızı Erzurumlu sporseverlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

3 bin 176 rakımlı Palandöken Dağ'nın 2 bin 600 rakımındaki pistlerde yarışmalara katılan üniversite öğrencileri şiddetle rüzgâra rağmen parkuru tamamladı. Gençler, yarışlardan büyük keyfi aldıklarını söyledi.