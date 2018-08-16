İstinyePark’a yoğun turist ilgisi

Temmuz ayı rakamlarına göre Orta Doğu ülkelerini geçerek yüzde 130’luk artış ile en yüksek harcama yapan ülke Çin oldu.



İstinyePark, turistlerin gözdesi olarak lüks alışverişin merkezi olmaya devam ediyor. 2017 ve 2018 Ağustos ayının ilk hafta sonu rakamları karşılaştırıldığında yabancılara yapılan satışlarda yüzde 200’e varan bir artış gözlemlendi.

Toplam 87 bin metrekare mağaza alanı, 280 mağaza ve 4 bin 300 kişilik istihdamı ile sektörün lider oyuncusu İstinyePark’ın Genel Müdürü Uğur Berk; “İstinyePark kurulduğu günden bu yana seçkin marka karması ve hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyetini öncelik olarak benimsemiştir. Tüm bu özenli çalışmalarımız doğrultusunda hem yabancı hem de yerli misafirlerimizin öncelikli olarak tercih ettiği alışveriş merkezi olmaktan gurur duyuyoruz. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler sonucunda yabancı misafirlerimiz İstinyePark’ın marka karmasının tamamına yoğun ilgi gösteriyor. Hiçbir sezon da indirime gitmeyen söz konusu lüks markaların ürünleri, Dolar ve Euro’da geçen hafta yaşanan artışa rağmen henüz güncellenmedi. Ortaya çıkan tablo sonucunda da, fiyatlar yurtdışına göre yüzde 30 gerilemiş oldu. Ancak lüks markaların yanı sıra yerli markalarımıza da yoğun bir talep oluştu. Seçkin marka karmamız ile ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.