AleRaBat ile yaz tatilinizi ucuza getirin

“Tatil yapamadım, bu yaz tatili için nereye gitsem?” diyorsanız online tatil sitelerindeki güncel kampanyalardan, fırsatlardan yararlanarak bütçeniz için en uygun konaklama fırsatlarını seçebilirsiniz.



Yaz tatili dendiği zaman Türkiye’de yıllardır en çok rağbet gören destinasyonlar Side, Alanya, Belek, Kıbrıs, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Kemer olarak öne çıkıyor. Yurt dışında ise son yıllarda vizesiz turlar büyük ilgi çekiyor. Erken rezervasyon ya da kampanyaları takip ederek yurtdışı vizesiz turları çok ucuza almak mümkün olabiliyor. Bu yaz tatilde yurt dışı turları tercih edecek olanlar Balkanlar turu, Orta Avrupa turları ya da Uzak Doğu turlarıyla yaz tatilinize renk katabilirsiniz. Son yıllarda çok popüler olan Uzakdoğu turlarıyla bölge ülkelerinin rengârenk yaşamlarını yakından gözlemlemek mümkün. Vizesiz turlar arasında yoğun ilgi gören Bangkok, Phuket, Pattaya turları ile unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak mümkün oluyor.



En popüler tatil sitelerinden biri olan Etstur’da birbirinden güzel seçenekler ve erken rezervasyon fırsatları ile ekonomik fiyatlara satın alınabilecek çok sayıda tatil turu ve otel seçeneği bulunuyor.



Etstur’dan yapacağınız tatil rezervasyonlarınızı çok daha ucuza getirmeniz de mümkün. Bunun için yapmanız gereken güncel indirim kodu, kupon kodu sunan AleRabat’a girip Etstur indirim kodu bulmak ve alışverişinizin ödemesini tamamlarken indirim kodu alanında bu kodu kullanmak. Böylece bütçenizi zorlamadan 2018 yaz tatili için en uygun fiyatlara hayalinizdeki lokasyonda tatil yapabileceksiniz.



Yaz tatili öncesinde yapacağınız tatil alışverişlerinde ihtiyacınız olabilecek giyim ürünlerini 2018 yaz modasının güzel parçalarının yer aldığı DeFacto’da bulabilirsiniz. Yapacağınız alışverişleri daha ucuza getirmenin harika bir yolu da var. AleRabat’ta ücretsiz olarak sunulan DeFacto indirim kodu alışverişlerinizi daha ucuz bir şekilde tamamlamanızı sağlayacak.



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