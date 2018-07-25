Burcunun özelliklerine göre tatil rotanı seç

Yaz geldi ve tatil sezonu açıldı. Tatile gidilecek yeri seçmek kimi zaman çok kolay olsa da kimi zaman işin içinden çıkılması zor bir durum olabiliyor...

Peki bu yaz nereye gitmeli? Astroloji platformu Moyra, burçlara özel tatil önerilerini sıraladı. İşte burçların tatil rotası...

Enerjik Koçlar

Cesur, coşkulu ve deli dolu bir Koç burcuysanız kalabalık ve hareket sizin için olmazsa olmaz demektir! Monotonluktan çıkmak, iş hayatından olabildiğince uzaklaşmak sizin için en ideal tatil. Yakın arkadaş grubu ile İtalya’ya gitmek kulağa harika geliyor değil mi? Kısa zamana çok mekân sığdırmanıza izin verecek İtalya tatilinde sizin gibi girişken ve enerjik insanlarla birlikte olmak ruhunuzu dinlendirmeniz için biçilmiş kaftan. Yurt içinde ise sizin için en ideal tatil beldeleri Alaçatı, Kaş, Kanyon veya Fethiye Babadağı olabilir. Bu bölgelerde sörf yapma, paraşütle atlama ve dalış gibi adrenalin temalı aktiviteler yaparak keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Huzur sever Boğalar

Sanata bayılan, doğayı ve kaliteyi seven bir Boğa burcuysanız huzur ve rahatı yakalayabileceğiniz bir tatil seçmeye dikkat etmelisiniz. İsviçre’ye giderek birbirinden farklı mutfaklar keşfedebilir, İsviçre dağlarında kendinizi doğaya bırakabilir, müzeleri ve sanat galerilerini gezerek yıllarca unutamayacağınız bir tatil yapabilirsiniz. Boğaların dingin enerjisine en uygun yurt içi tatil önerimiz ise Antalya Sarıgerme veya Muğla Bördübet bölgeleri. Bu bölgelerde kalabalıktan uzak bir şekilde, kaliteden ödün vermeden zaman geçirebileceğiniz, doğayla iç içe ve lezzetli yemeklerle harika bir tatil yapabilirsiniz.

Sosyal ikizler

Zodyak’ın en sosyal burçlarından biri olan, her gün farklı bir yere gitmek isteyen, meraklı ve çeşitliliği seven bir İkizler burcuysanız istikametiniz Almanya olabilir! Sürekli değişiklik gösteren ortamlara girebileceğiniz, sıkıldığınız anda farklı şehirlere gidebileceğiniz bir tatille yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz. Eğer Türkiye’ye yakın bölgelerde tatil tercih ediyorsanız Yunan Adaları sizin için en ideal tatil beldelerinden biri. Bu bölgede gezip görülecek turistik mekanlarda ve harika plajlarda hoşça vakit geçirebilirsiniz. Üstelik sadece gündüz değil, gece eğlenceleriyle de vakit geçirebilirsiniz.

Rahatına düşkün Yengeçler

Anılarda yaşamaktan keyif alan, kültürel miraslara ilgi duyan bir Yengeç burcuysanız sudan da uzaklaşmak istemiyorsunuz demektir. “Sevdiğim insanlar yanımda olsun, rahat bir yatak ve güzel bir kahvaltı benim için yeter de artar bile!” dediğinizi duyar gibiyiz. Su grubuna mensup bir burç olmanızdan dolayı deniz kenarında olabileceğiniz, ailenizle beraber geçirebileceğiniz ve tarihi mekanları ziyaret edebileceğiniz güzel bir İspanya tatili tam da size göre! Size önereceğimiz yurt içi tatil beldeleri ise Muğla’da Datça veya İzmir Dikili’de Bademli köyü. Bu bölgelerde huzurlu ve keyifli zaman geçirebilir, güzel ev yemekleri yiyebilirsiniz.

Eğlenceye düşkün Aslanlar

Eğlenceye ve keyfine düşkün, hatta her hareketi hayattan haz alma üzerine kurulu bir Aslan burcuysanız, tatile harcayacağınız paraya hiç acımayacağınızı cümle alem biliyor. Burcunuzun yöneticisi Güneş, sizin için büyük bir enerji kaynağı, bu nedenle hem eğleneceğiniz hem de bol bol güneşleneceğiniz bir tatil yeri istiyorsunuz. Tabii lider ruhlu olduğunuz da bir gerçek, o yüzden arkadaşlarınızla gideceğiniz Yunanistan tatilinin tüm planını siz yapabilirsiniz! Aslanlar için yurt içi tatil önerimiz ise Bodrum Türkbükü. Bu bölgelerdeki kaliteli mekanlarda iyi hizmet alarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bunun yanında hem gündüz hem gece aktivitelerinde eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz.

Doğa sever Başaklar

Tatili en ince ayrıntısına kadar planlayan, içinde sürprizlerin olmasından pek hoşlanmayan bir Başak burcuysanız, sade ve gösterişsiz bir tatil istiyorsunuz demektir. Sağlığınıza düşkün olduğunuzu da göz önünde bulundurursak doğayla iç içe olabileceğiniz bir Danimarka tatili ile kendinizi harika hissedeceksiniz. Yurt içinde ise İzmir Balçova veya Yalova sizin için uygun olabilir. Bu bölgelerde kaplıca ve termal otellere gidebilir, havuzda ve hamamda hoş vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca çamur-kil maskeleri, bakım kürleri ile kendinizi yenileyebilirsiniz.

Hem sanat hem de eğlence sever Terazi

Her yerde bir güzellik, romantizm ve şıklık arayan bir Terazi burcuysanız, gideceğiniz tatil de yıllarca unutamayıp etkisinde kalacağınız bir yer olmalı. Gezeceğiniz müzelerin yanı sıra sosyalleşip yeni insanlar tanıyabileceğiniz ve bol bol kahkaha atacağınız bir Hollanda tatili hafızanızdan yıllar boyu silinmeyecek! Yurt içi tatili ise İzmir Alaçatı veya İzmir’e yakın beldeler olmalı. Bu bölgelerde günün her saatinde aktif olan mekanlarıyla, yüksek dinamizme sahip keyifli plajlarında hoş vakit geçirebilirsiniz.

Yalnızlık ve gizem seven Akrepler

Tatil demek sizin için yalnızlık demek, bütün yıl doldurduğunuz kafanızı tamamen boşaltmak demek. “Evet tam da benden bahsediyorsunuz!” diyorsanız tipik bir Akrep burcusunuz diyebiliriz. Özel hayatınızı bile biriyle paylaşmaktan hoşlanmıyorken tatilinizi tek başınıza yapmalısınız ya da yanınızda sadece bir kişi olmalı. Gizemli yerleriyle ünlü, eski medeniyetlerin tapınaklarının yer aldığı bir Nijerya tatilinin ilginizi çekebileceğine eminiz. Gizemli ve merak uyandıran yerleri keşfetmeyi, enerjisini konunun derinine inerek harcamayı tercih eden Akrepler için yurt içi tatil önerimiz; Nevşehir Kapadokya. Tarihi yapısı ve mistik havasıyla, rahatça satın alabileceğiniz orijinal hediyelik eşyalar, aksesuarlar ve takılarla Kapadokya size aradığınız tatil konseptini sunacaktır.

El değmemiş topraklar ve macera sever Yaylar

Farklı kültürlere meraklı, girişken ve maceraperest bir Yay burcuysanız, el değmemiş yerleri gezmek ve bulunduğunuz ülkeden olabildiğince uzaklaşmak istiyorsunuz demektir. Aktivitelerle dolu, yerinde duramayacağınız bir Lüksemburg seyahati, dönünce arkadaşlarınıza anlata anlata bitiremediğiniz bir tatil olacak! Yolculuğa çıkmadan önce gideceğiniz yerin kültürü ve tarihini zaten araştırmış olacaksınız, ama oradan çeşitli yöresel kıyafet, takı ve aksesuarlar da satın almayı unutmayın! Yurt içinde ise Urfa, Mardin ve Antep gibi bölgelerde tarihi yerleri gezip görebilir ve öğrenme hevesinizi tatmin ederek güzel vakit geçirebilirsiniz.

Gezgin oğlaklar

Dinlenip kendinizi yenilediğiniz bir tatilden sonra çok daha verimli çalışacağınızı biliyorsunuz. Doğada yürüyüş yapmak, tarihi dokunun korunduğu yerleri keşfetmek ve aynı zamanda eğlenmek istiyorsanız Macaristan’a uçak bileti bakmaya başlamalısınız. Sabahtan akşama kadar yürüyerek şehri karış karış dolaşabileceğiniz, yüzünüzde kocaman bir gülümsemeyle dönebilirsiniz. Enerjisinin her zerresini en verimli şekilde harcamayı tercih eden Oğlaklar için yurt içi tatil önerimiz; Gaziantep Nizip’te Zeugma veya Urfa’da Göbeklitepe. Bu bölgelerde kültürel değerler merkezi ve tarihi bilgi açısından zengin yerleri gezerek keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Sıra dışı Kovalar

Sıra dışı, entelektüel ve özgür ruhlu bir Kova burcuysanız, herkesin yaptığının tam tersini yapmak ve bir anda ortadan kaybolmak size büyük bir keyif verecektir! Tatil demek sizin için sadece dinlenmek değil, aynı zamanda gezmek, görmek ve farklı şeyler denemek demektir. Gideceğiniz yerin özgün bir yer olmasını istiyorsanız Kenya’ya arkadaşlarınızla beraber güzel bir tur ayarlayabilirsiniz. Bir gün en lüks otelde kalırken, diğer gün salaş bir pansiyonda konaklayabilirsiniz! Öğrenmek-deneyimlemek için kullanmayı tercih eden Kovalar için önerimiz; İzmir’e 45 km mesafede Seferihisar Sığıcak köyü. Bu bölgelerde iş bölümü ve yardımlaşmanın hakim olduğu pansiyon ve butik otellerde konaklayabilir ve yörenin sakin plajlarında keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Romantik Balıklar

İflah olmaz bir romantik, duygusal ve hayal gücünü sürekli beslemekten hoşlanan bir Balık burcuysanız, deniz manzaralı bir otelde kalabileceğiniz Fransa tatili ruhunuzu okşayacaktır! Bol bol fotoğraf çekebileceğiniz, yeni yerler keşfedebileceğiniz ve bu arada sanatla da iç içe olabileceğiniz bir seyahat tam da size göre. Kendinizi hiç olmadığın kadar özgür hissedeceğiniz ve hayal gücünüzü besleyeceğiniz bir tatil olacaktır. Enerjisini sakin ve huzurlu yerlerde vakit geçirerek tazelemeyi tercih eden Balık’lar için yurt içi tatil önerimiz; Sakarya Sapanca. Bu bölgede duygularınızı harekete geçirip hayal kurarak ve iç dünyanızı besleyerek güzel vakit geçirebilirsiniz.