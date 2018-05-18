Bergama'nın yeni bir müzesi daha olacak

DHA - 18-24 Mayıs Müzeler Haftası Bergama'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Hükümet Konağı önünde çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören Bergama Müzesi'nde devam etti. Törene Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Müze Müdürü Nilgün Ustura'nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından Müzeler Haftası sebebiyle düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

PARŞÖMEN MÜZESİ YAŞAMA GEÇİRİLİYOR

Törende konuşan CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama'nın en önemli evrensel kültür değerlerinden parşömen için bir müze kuracaklarını söyledi. Parşömen Müzesi'ni uzun yıllardır tasarladıklarını fakat yaşama geçirme olanağı bulamadıklarını belirten Başkan Gönenç, "Bergama'nın en önemli evrensel kültür değerlerinden birisi parşömen. Bununla ilgili bir Parşömen Müzesi çağdaş ve dinamik müzecilik anlayışıyla bir mekan yaratmayı tasarlıyorduk. Dün (Perşembe) itibariyle İzmir Valisi'nin onayı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın da desteği ile Kızıl Avlu'nun yanında bulunan eski deri fabrikalarından birisini parşömen müzesi yapacağız. Projesi daha önce kuruldan onaylanmıştı şimdi yatırım programı konusunda da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı destek verecek. Sanırım birkaç ay içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz ve Bergama bir müzeye daha kavuşmuş olacak. Müzeler Haftası'nda bu güzel haberi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duydum" dedi. Begrama'daki Cumhuriyet Dönemi'nin ilk müzelerinden biri olan ve Bergama'nın tarihi değerlerinin barındırıldığı Bergama Müzesi'nden sonra parşömen müzesi ilçenin ikinci müzesi olacak.