Türkiye'ye tahsis edilmişti! Hedef 5 milyon

Sudan Turizm Bakanı Muhammed Mustafa Ebu Zeyd, açıklamalarda bulundu.

Mustafa Ebu Zeyd, "Önümüzdeki dönemde ülkeye gelen turist sayısını yılda 5 milyona çıkarmak için yeni bir planımız var." dedi.

Planın içeriğiyle ilgili bilgi vermeyen Ebu Zeyd, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, Türkiye'nin Sevakin Adası'nı restore etme talebini kabul etmesinin, önümüzdeki dönemde turist sayısını artıracağını, Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'dan gelen turist sayısının artacağını vurguladı.

Ebu Zeyd, "Türkiye'nin Sevakin Adası'nı itimat edilen haritalara uygun bir şekilde restore etmesi ve adanın turizm bölgesi olarak kullanılması iki ülke için büyük bir adım olacaktır." diye konuştu.



Son yıllarda Sudan'a gelen turist sayısı arttı. 2014 yılında 683 bin olan turist sayısı 2016 yılında 1 milyona ulaştı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, dün Sudan Başbakanı Bekri Hasan Salih ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin restore edeceği Sevakin Adası'nın önümüzdeki dönemde cazibe merkezi haline geleceğini söylemişti.

Çavuşoğlu, "Sevakin Adası konum itibarıyla askeri amaçla kullanılamaz. Bazı ülkelerin bu söylemleri, Türkiye ve Sudan ilişkilerini baltalamaya yöneliktir, amacımız (Sevakin Adası'nı) sadece cazibe merkezi haline getirmektir." diye konuşmuştu.