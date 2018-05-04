Herkes oraya akın ediyor!

DHA - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde turizm sezonu başladı. Körfez ülkelerinden charter uçak seferlerinin başladığı Trabzon Havalimanı’nda yoğunluk sürerken, turizm fuarlarında yapılan bağlantılarla bölgeye yeni sezonda, dünyanın dört bir yanından turist gelmesi bekleniyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bu yıl Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin sayısının artarak devam etmesini beklediklerini, ayrıca Singapur ve Yeni Zelanda ile Avrupa ve Afrika ülkelerinden de bölgeye turist akını olacağını söyledi.



Yeşil örtüsü, deniz manzarası ve muhteşem doğasıyla kartpostallık görüntülerin oluştuğu Doğu Karadeniz’de turizm sezonu başladı. Turizm sezonun açılmasıyla birlikte, Körfez ülkelerinden charter uçak seferlerinin başladığı Trabzon Havalimanı'nda da yoğunluk gözlendi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bu yıl Körfez ülkelerinin yanı sıra Avrupa'nın tümünden, Uzak Doğu ve Afrika ülkelerinden ayrıca Singapur ve Yeni Zelanda'dan bölgeye turist akını olacağını belirtti.

'BÜYÜK SEZONA HAZIRIZ'

Yeni turizm sezonu 'büyük sezon' olarak niteleyen Gümrükçüoğlu, "Tüm kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, turizm firmaları olarak bu büyük sezona hazırız. Şu ana kadar edindiğiniz bilgiler bu sene Doğu Karadeniz Bölgesi'nin, başta Trabzon'umuz olmak üzere, çok önemli bir dünya misafirperverliğine sahne olacağıdır. Tesislerimizin tümüyle yoğunluğa cevap verebilecek bir kapasiteye ulaşmış bulunmaktayız. Birbirimizle koordineyiz. Hep birlikte bu büyük sezona hazırız" dedi.

'CHARTER SEFERLERİ ETKİLİ OLDU'

Turizmdeki yoğunlukta Körfez ülkelerinden charter uçak seferlerinin başlamasının etkili olduğuna dikkat çeken Gümrükçüoğlu, "Özellikle bu charter seferleri, direkt seferler mutlaka etkili olacaktır. Gerek Kültür Turizm Bakanlığımızın gerekse yerel yönetimlerimizin yıl boyunca yaptığı toplantılar ve ülke dışında katıldığı programlar ile birlikte Bahreyn'den, Suudi Arabistan'dan Riyad'tan ve çeşitli Körfez ülkelerinin merkezlerinden direkt uçuşların şehrimize açılmış olmasının turizme çok önemli bir sayısal katkıda bulunacağını biliyor ve görüyoruz. Bu seferler de mutlaka bu turizm sezonunda havaalanımızın dolup taşmasına vesile olacaktır" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR HAZIRLIK DÖNEMİ GEÇİRDİK'

Büyük bir hazırlık döneminden geçtiklerini de kaydeden Gümrükçüoğlu, "Turistin aradığı güvendir. Herhangi bir günlük yaşamında ve alışverişinde güven, gerekse herhangi bir saldırıya maruz kalma yönünden en güvenli bölge olan Türkiye'mizin de en güvenli seviyeye ulaşmış olması da ayrı bir cazibe oluşturacaktır. Ulaşım ve konaklamanın bünyesinde aynı zamanda oranın hizmet sunumu yani mutfağından diğer hizmetlerine kadar hizmet sunumunun kaliteli olmasıdır. Büyük bir hazırlık dönemi geçirdik ve bu sene ben inanıyorum ki konaklama, ulaşım ve hizmet sunumu ile birlikte çok ayrı bir hizmeti gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

TURİST SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, Trabzon’a son 8 yılda gelen turist sayısı 12 milyona ulaşırken, kentin en fazla geçen yıl misafir ağırladığı kaydedildi. Bölgeyi ziyarete gelenler Sümela Manastırı, Uzungöl, Kızlar Manastırı, Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Ayasofya Camii, Sera Gölü gibi önemli turizm merkezlerinin yanı sıra yüksek kesimlerde yer alan yaylaları da tercih ediyor.