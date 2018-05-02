Bursa'da ikinci baharı yaşamak

Her gelen kapısından girmese bile “Ali Haydar İkinci Bahar”ın kapısının önünde fotoğraf çektirmeden Samatya’dan ayrılmazdı. Uzun zamandır gidemiyordum ama oldukça eski müşterilerinden biriyim. Son dönemde Ali Haydar Usta’nın dükkana pek uğramadığı bilgisi geldi. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra öğrendim ki yeni bir maceraya yelken açmış ve rotasını Bursa’ya çevirmiş.



Bursa’nın en güzel ilçesi Nilüfer’de oldukça ferah, aydınlık, kendinizi rahat hissedeceğiniz bir mekan açmış. Kapının tam karşısında Ali Haydar Usta’nın üzerinde güveci ve tenceresi eksik olmayan ocağını görüyorsunuz. O da her gireni ve dükkandaki servisin intizamını kebaplarını pişirirken yerinden kalkmadan buradan takip ediyor. Gerekli hallerde hemen duruma müdahil de oluyor. Açılıştan iki hafta sonra ocakbaşında Ali Haydar Usta’nın (Bu arada bilmeyenler için gerçek ismi Mehmet Emin) karşısındaki yerimi aldım. Keyifli sohbeti ve lezzetli kebaplarıyla oldukça güzel bir gece geçirdim.



Ocağın yanı başındaki meze dolabı her zaman olduğu gibi yine oldukça zengindi. Ali Haydar İkinci Bahar’da olunca mezeye çok fazla ağırlık vermemek lazım diyerek tercihimi kebaptan yana kullandım. “Fıstıklı Kebap” benim kesinlikle favori lezzetim. Buradaki kadar başarılısını çok az yerde bulabilirsiniz. Mevsimsel lezzetlere büyük önem veren Ali Haydar Usta mevsimin ilk erikleri ile yaptığı “Erik Tava”dan ikram etti. Erikler dediği gibi biraz küçük olsa da mevsimin bu ilk tavası gerçekten damağımı şenlendirdi.



Adana Kebabı ile Terbiyeli Şişin de standardın oldukça üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Adana Kebabın yağ dengesi benim damağım için ideal seviyedeydi. Bu arada kebaplara eşlik eden Ali Haydar’ın ocağındaki güveçte pişen bulgur pilavının da hakkını teslim etmek lazım. En az kebaplar kadar baştan çıkarıcı olduğunu bilmelisiniz. Mekanda Türk Sanat Müziğinin en güzel parçaları sohbeti engellemeyecek şekilde size eşlik ediyor. Yemeğin sonunda tatlı yemek isterseniz künefeyi mutlaka denemelisiniz. Bu kadar yıl sonra “Ali Haydar Usta”yı yeniden görmek ve sohbet etmek gerçekten keyifliydi. Samatya’ya uğramadığını öğrendiğimde oldukça üzülmüştüm. Ama Bursa’da bulduğuma da bir o kadar sevindim. Böylesine lezzetli ve keyifli bir gece için Bursa’da ikinci baharı yaşadım dersem sanırım yanlış olmayacaktır.