Ani'deki Büyük Katedral restore edilecek

UNESCO Dünya Miras Listesi yer alan ve Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 1064'te dönemin Ani kentini fethinden sonra camiye çevrilip Anadolu'da ilk fetih namazının kılındığı Kars'taki tarihi Büyük Katedral aslına uygun olarak restore edilecek.

"Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise", "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan ve ilk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı Ani'de ayakta kalan 23 eserden bazılarının bu yıl restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

Tarihte Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani'deki restorasyon çalışmalarında, UNESCO Dünya Miras Listesi bulunan Büyük Katedral (Fetih Camisi) de restore edilecek.