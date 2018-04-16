Ferah, Avrupai ve lezzetli

REHA TARTICI- Açık alanlarında yer alan meydan ve sokaklarda yer alan restoran ve kafeler klasik alışveriş merkezi havasından bir anda kurtulmanıza sağlıyor. Gülin ve Yücel Özalp tarafından bir Desert grup markası olarak kurulan Passage 163’de Kanyon'un ardından, Anadolu yakasında bulunan Hilltown AVM'de yenilenen zengin menüsü, renkli dekorasyonu ve yeşili kucaklayan atmosferiyle ikinci şubesini açmış.

Alışveriş karmaşasından uzak kalacağınız Hilltown’un ikinci katındaki meydanda yer alan Passage 163 oldukça huzurlu ve renkli bir atmosfere sahip. Bulunduğu konum itibariyle kendinizi bir alışveriş merkezinden ziyade Avrupa kentlerinden birinin meydanında yer alan bir bistroda hissediyorsunuz. Yaklaşan yaz ayları göz önüne alınarak Executive Chef Fatih Göktaş ve ekibi tarafından yenilenen menüsü de bu duygunuzu perçinliyor. Günün her saati sizi mutlu edecek lezzetleri bulabiliyorsunuz.

Mevsimsel ürünlerle zenginleştirilen menünün dikkat çeken lezzetlerine gelince. Başlangıç olarak ricotta, parmesan ve mascarpone peynirleriyle hazırlanan üçlü karışımın üzerinde avokado, fesleğen ve kiraz domates ile servis edilen “Bruschetta” gerçekten nefis. Acı sevenler üzerine birkaç damla acılı zeytinyağı da damlatabilir. Sağlığına ve formuna dikkat edenler için “Mühürlenmiş Girit Kabağı” ve “Enginarlı Asya Bitkileri Salatası” her yerde kolay kolay bulamayacakları alternatifler olarak öne çıkıyor. Menüde İtalyan mutfağının ağırlığı biraz daha fazla. Pizza çeşitleri arasında mascarpone ve ricotta peynirli beyaz sos, füme dana antrikot, roka ve ince dilim parmesan ile hazırlanan “Affumicato” denenebilir. Napoliten pizza sevmeyenler ve beyaz sos tercih edenler için bu seçim ideal olabilir.

Ana yemekler arasında favori lezzetim kesinlikle “Mantar Soslu Dövülmüş Dana Bonfile”. Pişirilme kıvamı mükemmel olan bonfilenin üzerindeki mantar sos lezzetine lezzet katıyor. Ama tatlılara özel bir parantez açmak lazım. Lezzetleri kadar sunumları da mükemmel olan “Apple Pie” ve “Red Velvet Cake”i tatmadan buradan ayrılmamalısınız.