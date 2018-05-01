Üniversite öğrencisi genç kız bekaretini 1.2 milyon dolara sattı

20 yaşındaki üniversite öğrencisi, bir eskort sitesinden bekaretini satışa çıkarmıştı.
Genç kızla birlikte olmak isteyen kişi tek bir gece karşılığında genç kıza tam 1,2 milyon euro verdi. Bakın Jasmine bunu neden tercih etmiş...
Üniversite öğrencisi genç kız bekaretini 1.2 milyon dolara sattı

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