Üniversite öğrencisi genç kız bekaretini 1.2 milyon dolara sattı
20 yaşındaki üniversite öğrencisi, bir eskort sitesinden bekaretini satışa çıkarmıştı.
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Üniversite öğrencisi genç kız bekaretini 1.2 milyon dolara sattı
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