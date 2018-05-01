17 yaşında kadın olmaya karar verdi

İngiltere Arlesey'de yaşayan Ruby Corder, isimli genç bir yıl önce trans olmaya karar verdi...
Tedavi öncesi görünüşünü değiştiren Corder, Victoria Beckham'a benzerliğiyle şaşırtıyor.
17 yaşında kadın olmaya karar verdi

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