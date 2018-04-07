Yüzüklerin Efendisi filmini tekrar canlandırdı
Sosyal medya kullanıcısı Bry Voydatch, Yüzüklerin Efendisi filminin çekildiği yerlere giderek filmdeki sahneleri bire bir canlandırdı.
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