Zap Vadisi'nde sürpriz evlilik teklifi

Hakkari’de öğretmen Sinan Koçhan (28), meslektaşı olan kız arkadaşı Mine Aksakal'a (23) Zap Vadisi'ndeki bir restoranda sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Vadi içine kurulan ve özenle süslenen kameriyede kendisine yapılan evlilik teklifi çok şaşıran Mine Aksakal, "Evet" yanıtı verdi.