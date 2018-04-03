Zap Vadisi'nde sürpriz evlilik teklifi
Hakkari’de öğretmen Sinan Koçhan (28), meslektaşı olan kız arkadaşı Mine Aksakal'a (23) Zap Vadisi'ndeki bir restoranda sürpriz evlilik teklifinde bulundu.
Çok Görüntülenenler
-
Zap Vadisi'nde sürpriz evlilik teklifi
-
Yüksek maaş almak isteyenlerin gitmesi gereken yerler
-
Dünya Tarihine Adını Kazımayı Başarmış 9 Otizmli Ünlü
-
Sevgilisiyle aynı yatağa sığamıyordu... Görenler tanıyamıyor
-
İneklerin midesine açılan delikler bakın ne işe yarıyor
-
Karşı cinsi kokunuzla etkileyin
-
Sırrı hala çözülmedi: Goebbels'in çocuklarını kim öldürdü
-
Fazla 'seksi' diye film çekmesi yasaklandı
-
Günde 20 muz yedi: Bakın ne hale geldi...
-
Deniz kızı olmak için binlerce lira harcadı! İşte sonuç