Aldatmanın şaşırtan 10 nedeni

Cinsel Terapi Uzmanı Cem Keçe, eşlerin birbirlerini dolaylı yoldan aldatmalarının zamanla gerçek bir aldatmaya dönüşebileceğini söyleyerek, aldatmanın 10 nedenini açıkladı
Eşlerin birbirlerini dolaylı yoldan aldatmalarının zamanla gerçek bir aldatmaya dönüşebileceğini söyleyen Cinsel Terapi Uzmanı Cem Keçe; aldatmanın 10 türünü anlattı.

Aldatmanın şaşırtan 10 nedeni

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