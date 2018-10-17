Bir köpeğin 'Beni takip et' dediği seyahat fotoğrafları

Kurt köpeği Sitka ile seyahat etmeyi bir tutku haline getiren Çek fotoğrafçı Honza Řeháček,dünyanın farklı noktalarından harika manzaraları, köpeğini temel aldığı fotoğraflarıyla gösteriyor.
Dağıstanlı fotoğrafçı Murad Osman, Rus kız arkadaşı Nataly Zakharova’nın elinden tutarak çektiği seyahat fotoğraflarıyla ünlü oldu.
Bir köpeğin 'Beni takip et' dediği seyahat fotoğrafları

Çok Görüntülenenler

Yaşam