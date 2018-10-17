Bir köpeğin 'Beni takip et' dediği seyahat fotoğrafları
Kurt köpeği Sitka ile seyahat etmeyi bir tutku haline getiren Çek fotoğrafçı Honza Řeháček,dünyanın farklı noktalarından harika manzaraları, köpeğini temel aldığı fotoğraflarıyla gösteriyor.
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