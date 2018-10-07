Gripten korunmanın yolları!

Ölümcül olabilir!

Gribin özellikle yaşlılar ve çocuklar için tehlikeli olduğunu belirten Dr. Fevzi Özgönül, “Akciğerde çoğalıp zatürreye yol açıp başka hastalıklara da zemin hazırlaması nedeniyle grip, özellikle 65 yaş üstü kişilerde, akciğer, kalp, böbrek, karaciğer ve şeker hastalığı olanlarda ve kanser tedavisi görenlerde ve bağışıklık sistemi tam gelişmediği çocukluk döneminde ölümcül olabilir” açıklamasında bulunarak, gripten korunmak için uymamız gereken 10 kuralı açıkladı

