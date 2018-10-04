Dünyanın en iyi yeme içme şehirleri belli oldu
TripAdvisor, kullanıcılarının verdiği oylarla seçilen dünyanın en iyi yeme içme şehirlerini seçti. İtalya’dan üç şehir birden listeye girdi.
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