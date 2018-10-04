Dünyanın en iyi yeme içme şehirleri belli oldu

TripAdvisor, kullanıcılarının verdiği oylarla seçilen dünyanın en iyi yeme içme şehirlerini seçti. İtalya’dan üç şehir birden listeye girdi.

10. BANGKOK

Seyahat tutkunlarının Bangkok’u tercih etmelerinin en önemli nedenlerinden biri sokaklardaki Tayland lezzetleri. Wang Lang Pazarı’nda noodle (erişte) çeşitleri başta olmak üzere pek çok Tayland yemeğini bir arada bulmak mümkün.



