Bu türlere dikkat! 3 balıkçının ölümüne sebep oldu
Akdeniz’de toksin içeren 7’si balık, diğerleri denizkestanesi, denizanası ve benzeri organizma olan 10 yabancı türe dikkat edilmesi istendi.
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