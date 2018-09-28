Bu tuvalet işaretleri beyin yakıyor!

Lokantalar, kafeler fark yaratmak için değişik tasarımlara imza atıyor. Tuvaletler ise dikkat çekmek, eğlenceli görünmek için en çok kullanılan yerlerden. Ancak öyle tuvalet işaretleri var ki!..
Bu tuvalet işaretleri beyin yakıyor!

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