Bu tuvalet işaretleri beyin yakıyor!
Lokantalar, kafeler fark yaratmak için değişik tasarımlara imza atıyor. Tuvaletler ise dikkat çekmek, eğlenceli görünmek için en çok kullanılan yerlerden. Ancak öyle tuvalet işaretleri var ki!..
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