Otostopla 108 araç değiştirip, Karadeniz'i gezdiler

İZMİR’den yola çıkan Başak Demir (20) ve Taha Karan (22), bir ayda otostopla 108 araç değiştirerek Karadeniz'i gezdi.

İzmirli Başak Demir ve Taha Kıran, otostopla Karadeniz turu için bir ay önce yola çıktı. İkili, bir ayda 108 araç değiştirerek Karadeniz'in yaylalarını gezdi.