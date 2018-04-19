Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde olaylar çıktı! İşte o anlar

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı ağırladığı maçta siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in başına yabancı madde atıldı, derbi tatil edildi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Ülker Stadı'nda ağırlarken derbide olaylar çıktı.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde olaylar çıktı! İşte o anlar

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