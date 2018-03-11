Mehmetçik tezahürat yaptı, Hakkarili kızlar gol yağdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Bayanlar 2. Lig A Grubu'nda mücadele eden Hakkari Gücü, evinde konuk ettiği Konya İdmanyurdu Spor'u 9-0'lık skorla yendi.
Hakkarili kızları, taraftarlarının yanı sıra çarşı iznine çıkan askerler de, maçın bitiş düdüğüne kadar tezahüratlarda bulunup destekledi.
Mehmetçik tezahürat yaptı, Hakkarili kızlar gol yağdırdı

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