Fenerbahçe'de Phillip Cocu isyanı!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle döndü. Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde 10. maçına çıkan Fenerbahçe, sahadan 6 kez mağlup ayrıldı.
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