Neymar'ın sevgilisi Bruna Marquezine elbisesiyle dikkat çekti

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar (26) ve uzun süredir aşk yaşadığı model ve oyuncu sevgilisi Bruna Marquezine (23) ile dün akşam bir defileye katıldı.
Neymar, kız arkadaşı Bruna Marquezine ile birlikte Paris'teki moda haftasına katıldı.
Neymar'ın sevgilisi Bruna Marquezine elbisesiyle dikkat çekti

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