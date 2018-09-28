Neymar'ın sevgilisi Bruna Marquezine elbisesiyle dikkat çekti
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar (26) ve uzun süredir aşk yaşadığı model ve oyuncu sevgilisi Bruna Marquezine (23) ile dün akşam bir defileye katıldı.
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Neymar'ın sevgilisi Bruna Marquezine elbisesiyle dikkat çekti
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