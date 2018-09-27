EURO 2024 tanıtım filminde Nusret'in ne işi vardı?
Türkiye, UEFA İcra Kurulu'nun yaptığı oylamada Almanya'nın gerisinde kaldı ve Euro 2024'e ev sahipliği yapma hakkını kazanamadı.
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