EURO 2024 tanıtım filminde Nusret'in ne işi vardı?

Türkiye, UEFA İcra Kurulu'nun yaptığı oylamada Almanya'nın gerisinde kaldı ve Euro 2024'e ev sahipliği yapma hakkını kazanamadı.

Türkiye'nin seçimi kaybetme sebebi olarak, dengesiz ekonomik durum ve UEFA'nın insan hakları kriteri gösteriliyor. Ancak en çok tepkiyi çeken ise Nusret Gökçe'nin tanıtım videosunda yer alması oldu.